89 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وتقديم موعد الامتحان نصف ساعة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على جاهزية المديرية وكافة الإدارات التابعة لها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بمادة اللغة العربية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يؤدى 89 ألف و925 طالب فى 12 إدارة تعليمية فى 406 لجنة على مستوى المحافظة، حيث أنه من المقرر أن تنطلق أعمال الامتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى العام والرياضى والرسمى واللغات "الشهادة الإعدادية" الخميس 9 مايو الجارى، وحتى 15 مايو من نفس الشهر.

وأضاف عجلان، أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور أشرف سراج مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومدير التعليم الإعدادى بالمديرية، وعادل عطية مدير التعليم العام، وإسلام عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة، والدكتور محمد عبد الرشيد، وأشرف إدريس مدير إدارة أمن المديرية، لبحث استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وتابع عجلان، أنه تم تقديم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية مدة نصف ساعة، وذلك تخفيفا على الطلاب والمشاركين في سير عملية الامتحانات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أنه كان من المقرر أن تبدأ الامتحانات فى التاسعة صباحا، لتبدأ فى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح أنه وجه بضرورة إتباع توجيهات وزير التربية والتعليم وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة سرعة إبلاغ غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمديرية برئاسته وعضوية مدير التعليم العام، ومدير الشئون التنفيذية بأى مشكلة طارئة.

ومن ناحيته أكد عادل عطية، مدير التعليم العام بالمديرية، أنه تم التأكيد على توفير المناخ والجو الهادئ للطلبة والطالبات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وشدد على التنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان.