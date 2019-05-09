5 معلومات عن مراحل مفاوضات مصر مع دول الاتحاد الأوراسى

كتب – إسلام سعيد

تسعى مصر للانتهاء فى أقرب وقت من مفاوضاتها إبرام اتفاق تجارة مع دول الاتحاد الأوراسى"، والذى يضم دول "روسيا، بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، ونقدم أهم 5 معلومات عن مراحل التفاوض.

- تفعيل المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوراسى فى يناير 2015.

- اتفاق مصر مع دول الاتحاد لتوفير حرية حركة السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأفراد بين الدول الخمس الأعضاء، وهى "روسيا، بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان".

- مفاوضـات إبرام اتفاق تجارة مع هذه الدول يأتى تنفيذا لما تم الاتفـاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسى خلال الاجتماع الذى عقد فى موسكو خلال شهر أكتوبر 2018.

- تسعى مصر لإبرام اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى لأنه يعد من الأسواق الواعدة بإجمالى تعداد سكان 183 مليون نسمة وناتج محلى إجمالى 1.9 تريليون دولار.

- يدعم الاتفاق منظومة التجارة البينية الإقليمية حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسى للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة.

