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4 شائعات حول القطاع الطبى أبرزها تأجيل التأمين الصحى.. تعرف على مدى صحتها

الخميس، 09 مايو 2019 12:04 م
4 شائعات حول القطاع الطبى أبرزها تأجيل التأمين الصحى.. تعرف على مدى صحتها وزارة الصحة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتوقف المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة وذلك لعدم جاهزية المستشفيات التى تشملها المبادرة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماما.

 

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف مبادرة "القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة " لعدم جاهزية المستشفيات، وأن المبادرة سارية منذ انطلاقها فى يوليو 2018 ومستمرة لمدة 3 سنوات وذلك بهدف القضاء نهائيا على قوائم الانتظار الحالية ومنع ظهور أى قوائم جديدة، مشددة على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة فى قطاع الصحة والحفاظ على صحة مواطنيها.

 

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بتأجيل الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة لضعف المخصصات المالية، وأن منظومة التأمين الصحى الجديدة ستبدأ فى الموعد المحدد "يوليو 2019" ببورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، مشددة على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الصحة.

 

كما نفت ما تردد من  أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، مؤكدة على عدم وجود أى نواقص أو عجز فى أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعى بالصيدليات، موضحة أن أرصدة هذه الأدوية مطمئنة وتكفى احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

 

ونفت ما تردد من  أنباء عن إعادة استخدام السرنجات الطبية فى المستشفيات الحكومية والمبادرات الصحية كحملة "100 مليون صحة"،  مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة استخدام السرنجات فى المستشفيات الحكومية، مشددة على أن الدولة حريصة على صحة وسلامة جميع المرضى على حدٍ سواء وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة الذعر والقلق بين المواطنين.


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