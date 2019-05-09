30 سيارة و 2000 عامل.. اعرف تفاصيل عملية تنظيف المسجد الحرام فى شهر رمضان

كتب محمد عبد العظيم

لأجواء شهر رمضان فى المسجد الحرام طبيعة مختلفة، حيث يحرص ملايين المسلمين من مختلف دول العالم على قضاء شهر رمضان داخل المسجد الحرام وأداء العمرة، وفيما تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون متر مربع، وذلك بشكل يومى، حيث وفرت أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات.



تنظيف المسجد الحرام فى شهر رمضان

وتستغرق عملية تنظيف المسجد الحرام كاملا 45 دقيقة فقط، وبدون أي إعاقة تُجاه قاصدى ومرتادى البيت العتيق، وفيما تستغرق عملية نظافة صحن المطاف 30 دقيقة فقط، وبطريقة فنية عالية وفائقة، ووسط كثافة بشرية عالية.



أكثر من ألفى عامل يشاركون فى عملية التنظيف بشكل يومى

وتستخدم في عملية التنظيف والتعقيم 30 سيارة كهربائية مخصصة، و67 آلة بالإضافة إلى ما يقرب من 400 لتر من المياه لنظافة صحن المطاف، بمعدل عبوة ماء شرْب متوسطة واحدة تستخدم للنظافة فضلا عن استخدام أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة ، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام ، إضافة إلى وجود فرق متخصصة لرفع وإزالة 100 طن من النفايات يوميًا من الحرم المكي الشريف وجنباته، وترتفع نسبة رفع النفايات لتصل إلى 300 طن يوميًا في أوقات الذروة، وفي وقت قياسى ، مع توفير أكثر من 2000 حاوية قمامة داخل الحرم المكي الشريف وخارجه.