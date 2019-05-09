10 معلومات عن انخفاض أسعار الياميش فى شهر رمضان

بعد أن كشفت شعبة العطارة فى غرفة القاهرة التجارية، عن تراجع أسعار الياميش فى الأسواق هذا العام بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 20% بالأسواق، نقدم 10 معلومات عن الأسعار وتراجعها.
- 80% من الياميش مستورد والباقى إنتاج محلى.
- تراجع سعر الزبيب الإيرانى من 80 جنيها إلى 60 جنيها للكيلو.
- انخفاض جوز الهند من 50 جنيها العام الماضى إلى ما بين 35 إلى 40 جنيها هذا العام.
- تراجع اللوز من 220 جنيها إلى 180 جنيها بتراجع كبير جدا.
- الفستق تراجع سعره من 320 جنيها إلى 280 جنيها للكيلو.
- المشمشية انخفضت من 90 جنيها العام الماضى إلى 70 جنيها هذا العام.
- لفة قمر الدين تتراوح أسعارها ما بين 10 إلى 60 جنيها، بعد أن كانت أسعارها العام الماضى من 15 جنيها وتصل لـ80 جنيها.
- كيلو عين الجمل يسجل 80 جنيها بعد أن كان 90 جنيها العام الماضى.
- الكركدية السودانى انخفض إلى 36 جنيها بعد أن كان 50 جنيها العام الماضى.
- كيلو البلح يبدأ سعره من 6 جنيهات.
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