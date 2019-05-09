‏تموين المنوفية: توريد 51 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

المنوفية _محمد فتحي

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019، من بداية موسم التوريد حتى اليوم، 51 ألف 923 طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال، على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد الجمال، على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.