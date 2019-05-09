video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

‏تموين المنوفية: توريد 51 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

الخميس، 09 مايو 2019 11:16 ص
‏تموين المنوفية: توريد 51 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة القمح
المنوفية _محمد فتحي
إضافة تعليق
أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019، من بداية موسم التوريد حتى اليوم، 51 ألف 923 طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.
 
وأكد الجمال، على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .
 
وشدد الجمال، على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتظام توريد القمح للصوامع والشون بالمنيا بإجمالى 86 ألف طن

ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظات مصر

تجار: الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة

توريد 27 ألف طن من محصول القمح الى الشون والصوامع بسوهاج

"الهجان": توريد 47 ألف طن من القمح للصوامع والشون بقنا

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

تموين المنوفيه

قمح

محصول القمح

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة