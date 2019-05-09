video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وول ستريت جورنال: أمريكا طورت صاروخا سريا لقتل الإرهابيين دون انفجار

الخميس، 09 مايو 2019 03:54 م
وول ستريت جورنال: أمريكا طورت صاروخا سريا لقتل الإرهابيين دون انفجار الجيش الأمريكى
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن الولايات المتحدة لديها برنامج صواريخ سرى تعمل على تطويره، لاستهداف الإرهابيين دون وقوع خسائر بين المدنيين الذين يكونون قريبون من الهدف.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الخميس، أن مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون قالوا إن الحكومة الأمريكية طورت صاروخًا سريًا مصممًا خصيصًا لهجمات جوية شديدة الدقة تقتل قادة الإرهاب دون أى انفجار وتقلل بشكل كبير من الأضرار وتقلل من فرص الإصابات فى صفوف المدنيين.

 

وتضيف أن كل من وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووزارة الدفاع (البنتاجون) استخدمتا السلاح بالفعل، بينما يحرسان وجوده عن كثب. وبحسب المسئولون فإن السلاح الجديد هو نسخة معدلة من صاروخ هيلفاير المعروف، ويحمل رأسًا حربيًا خاملًا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

CNN: الولايات المتحدة تشتبه فى نشر إيران صواريخ باليستية فى مياه الخليج

الولايات المتحدة

الصواريخ

الارهاب

البنتاجون

مكافحة الارهاب

السى اى ايه

اخبار عالمية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة