وول ستريت جورنال: أمريكا طورت صاروخا سريا لقتل الإرهابيين دون انفجار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن الولايات المتحدة لديها برنامج صواريخ سرى تعمل على تطويره، لاستهداف الإرهابيين دون وقوع خسائر بين المدنيين الذين يكونون قريبون من الهدف.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الخميس، أن مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون قالوا إن الحكومة الأمريكية طورت صاروخًا سريًا مصممًا خصيصًا لهجمات جوية شديدة الدقة تقتل قادة الإرهاب دون أى انفجار وتقلل بشكل كبير من الأضرار وتقلل من فرص الإصابات فى صفوف المدنيين.

وتضيف أن كل من وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووزارة الدفاع (البنتاجون) استخدمتا السلاح بالفعل، بينما يحرسان وجوده عن كثب. وبحسب المسئولون فإن السلاح الجديد هو نسخة معدلة من صاروخ هيلفاير المعروف، ويحمل رأسًا حربيًا خاملًا.