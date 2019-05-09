ولى العهد البحرينى يؤكد عمق العلاقات مع الولايات المتحدة

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أكد ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة وخاصة فى المجال العسكرى والدفاعى، مشيرا إلى أن بلاده مستمرة بالتزامها كشريك راسخ فى الجاهزية للدفاع عن أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف مع حلفائها وفق شراكتها الاستراتيجية التاريخية الممتدة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير سلمان بن حمد، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحرى جيمس مالوى، والسفير الأمريكى لدى البحرين جاستين سيبيريل، حيث استعرض سبل تطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة فى ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما تم خلال اللقاء الاطلاع على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.