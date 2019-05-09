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هيئة الأركان الأمريكية: إرسال حاملة الطائرات لينكولن للخليج هدفه ردع إيران

الخميس، 09 مايو 2019 12:41 م
هيئة الأركان الأمريكية: إرسال حاملة الطائرات لينكولن للخليج هدفه ردع إيران الجنرال جوزيف دانفورد
واشنطن (أ ش أ)
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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى منطقة الخليج العربى جاء بهدف ردع إيران.

وأضاف دانفورد فى جلسة للكونجرس الأمريكى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الخميس - أن القرار جاء للتأكيد على استعداد أمريكا للرد على أى تهديد ضد شعبها أو شركائها فى المنطقة، متابعا "فحصنا المعلومات الاستخباراتية، لذلك أردنا إرسال عدة رسائل إلى إيران للتأكيد على إدركنا التهديد، وأننا مؤهلون للرد عليه".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسئول أمريكى - لم تسمه - القول إن المعلومات الاستخباراتية ضمت مؤشرات على أن إيران، أو وكلاءها بالمنطقة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية فى العراق وسوريا وفى البحر، وأن المعلومات الاستخباراتية تناولت أيضا "أن إيران ربما كانت تنقل صواريخ على قوارب إيرانية بالخليج العربي، فيما لم يتضح الهدف من وجود الصواريخ على القوارب، إلا أنه من المحتمل أن الهدف كان إطلاقها أو نقلها إلى أماكن أخرى".

وتتكون مجموعة لينكولن البحرية من حاملة طائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن"، وسفينة "يو أس أس ليتى غولف"، وسفينة "يو أس أس باينبريدج"، وسفينة "يو أس أس نيتز".

وكان مسؤول فى البنتاغون قال إن تحريك حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن" إلى مياه الخليج قد يشمل وضع أربع قاذفات استراتيجية مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات، وأنه من المرجح أن تكون القاذفات من طراز بي-52.

 


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