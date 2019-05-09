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نداء قانونى.. دعوى من أرملة للإفراج الشرطى عن ابنها: هو اللى بيصرف عليا

الخميس، 09 مايو 2019 12:00 ص
نداء قانونى.. دعوى من أرملة للإفراج الشرطى عن ابنها: هو اللى بيصرف عليا مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقامت نصرة محمد فاروق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بالإفراج الشرطى عن نجل المدعية بنصف المدة.
 

وقالت الدعوى رقم 37484 لسنة 73 قضائية، أن نجل المدعية عبد الرحمن على سعد الدين - طالب جامعى، محكوم عليه بالسجن المشدد خمس سنوات فى القضية رقم 1267 لسنة 2015 شبين الكوم.


وأضافت الدعوى، أن المتهم مودع بسجن المنيا بالصعيد، لقضاء عقوبته، وأن المتهم يتميز بحسن السير والسلوك، وتقدمت المدعية بطلب الإفراج الشرطى عن نجلها لأنها أرملة وتعيش بمفردها وابنها هو العائل الوحيد لها.


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