نتيجة الصف الأول الإعدادى خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل من "تعليم الجيزة"

كتب سيد الخلفاوى

أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى، انتهت اليوم، وبدأت عمليات التصحيح، مشيرا إلى أنه يتم تصحيح الامتحانات مباشرة عقب انتهاء الامتحان.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن النتيجة ستعلن بعد أسبوع تقريبا فى المدارس وعلى موقع المديرية.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت القادم، بمحافظات الجمهورية، وقد تم تجهيز المدارس ورفع الاستعداد فى المديريات التعليمية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.