نائب رئيس جامعة أسيوط يحذر من مرض انسداد الشرايين

أسيوط – محمود عجمى

ناقش الدكتور أحمد المنشاوى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة، رسالة دكتوراه للطبيب ياسر على كمال سيد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنيا ، بعنوان "مؤشرات حدوث نتائج عكسية بعد إجراء عملية زرع الشرايين التاجية فى مرضى يعانون من انخفاض الكسر القذفى للبطين الأيسر"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .

وتضمنت لجنة المناقشة والإشراف إلى جانب الدكتور أحمد المنشاوي كلاً من الدكتور أحمد غنيم أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور شادي العلواني أستاذ مساعد ورئيس وحدة جراحة القلب والصدر لكلية الطب، والدكتور السيد كامل عقل أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة القاهرة والمناقش الخارجي للرسالة، والدكتور حسام العربي أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب والمناقش الداخلي للرسالة .

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن الدراسة تهدف إلى تقييم النتائج المبكرة وتحديد مؤشرات حدوث الوفاة والمضاعفات بعد إجراء عليات زرع الشرايين التاجية فى المرضى الذين يعانون من انخفاض الكسر القذفى للبطين الأيسر ، كاشفاً ان مرض انسداد الشرايين التاجية أصبح من أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة عدد الوفيات بين مرض القلب والتى تصل إلى أكثر من مليون حالة وفاة سنوياً فى الدول المتقدمة و 5 ملايين حالة وفاة فى الدول النامية .

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الدراسة تطرقت إلى عمليات زراعة الشرايين التاجية والتي أصبحت الخيار الملائم لعلاج الحالات المتقدمة من مرض انسداد الشرايين التاجية ، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة إجراء مثل هذه العمليات الجراحية فى المرضى الذين يعانون من مخاطر صحية أخرى ، كما أضاف أن الدراسة أشارت إلى أن انخفاض الكسر القذفى للبطين الأيسر هو أحد المخاطر الصحية التي تؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفاة بعد إجراء عملية زرع الشرايين التاجية والتي تكون نتائج ما بعد الجراحة لدى هؤلاء المرضى سيئة عند مقارنتها بنفس النتائج لدى المرضى الذين لايعانون من خلل بوظيفة البطين الأيسر .

وحول فوائد زراعة الشرايين التي تعم على المريض الذي يعانى من الكسر القذفى فقد أكد الدكتور المنشاوى، أن الرسالة أثبتت من خلال الدراسات الحديثة أن تلك الفوائد تتمثل في تحسن وظيفة البطين الأيسر وانخفاض معدلات الوفاة والارتقاء بنوعية الحياة، كما تطرقت الرسالة إلى مخاطر عمليات زرع الشرايين وفقاً لعدد من الدراسات الإكلينيكية والتي تمثلت في ارتفاع معدلات الوفاة ، وزيادة حدوث المضاعفات بعد إجراء الجراحة .

وأضاف الدكتور المنشاوى، أن الدراسة أسفرت عن عدد من الاستنتاجات الرئيسية أهمها ضرورة تحديد مؤشرات الخطر والتنبؤ بالنتائج غير المرغوبة قبل إجراء عمليات زرع الشرايين التاجية، خاصة إذا كان المريض يعانى من انخفاض الكسر القذفى للبطين الأيسر حيث إن ذلك يساعد فى تقليل مخاطر ما بعد الجراحة ويؤدى إلى تحسين النتائج الجراحية .

وفى سياق آخر، أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد لصالات الامتحانات والتي تشمل إحلال وتجديد لأرضية الصالات وإضاءتها وتركيب أجهزة التكييف وأجهزة الصوت وأدوت عرض إرشادية للطلاب داخل اللجان وتركيب كاميرات المراقبة لتأمين اللجان.

يأتي ذلك استعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019، و المقرر إجراؤها خلال شهر مايو الجاري.

وشدد نائب رئيس جامعة أسيوط، على مراعاة توافر جودة التهوية وتجهيز غرف ملحقة بقاعات الامتحانات كعيادات صحية والالتزام بوجود الأطقم الطبية المجهزة بكافة أدوات الكشف والإسعافات الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تواجد سيارات الإسعاف بصفة دائمة لنقل الحالات المرضية للمستشفيات الجامعية عند الحاجة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب رئيس الجامعة داخل صالات الامتحانات لمتابعة الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال تطوير وتجديد صالات الامتحانات واتخاذ لتدابير اللازمة، يأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بسرعة الانتهاء من خطة تطوير صالات الامتحانات بالجامعة والتي تجرى على مرحلتين على أن تبدء المرحلة الثانية في يونيو القادم، وذلك لضمان توافر بيئة مناسبة للطلاب الجامعة وتقديم أفضل خدمة تعليمية لهم تساعدهم على التفوق والتميز العلمي خلال المرحلة التعليمية داخل الجامعة.