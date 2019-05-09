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ميناء دمياط يستقبل 8سفن متنوعة خلال 24ساعة الماضية

الخميس، 09 مايو 2019 12:02 م
ميناء دمياط يستقبل 8سفن متنوعة خلال 24ساعة الماضية ميناء دمياط -ارشيفيه
دمياط معتز الشربينى
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إستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة . 
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان  اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 
 
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية  2659 طن قمح، غادر عدد 724 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39825 من البضائع العامة منها عدد 70 سيارة نقل محملة بـ 3848 طن قمح .
 
 
وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171508، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41753 طنا  .
 
 شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1500 طن يوريا و 3009 طن رمل و 18500 طن ملح و 6016 طن كوارتز و 3000 طن علف  .
 
 
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 432 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد  164 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 964 حاوية مكافئة .
 
 
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20026 طن حديد و 780 طن خشب و 1500 طن خردة و 6113 طن قمح و 6000 طن فول صويا و 8870 طن ذرة و غادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته .
 
 
 

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