video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 06:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مليشيات الحوثى تنفذ حملة اختطافات ونهب للممتلكات فى قرى إب اليمنية

الخميس، 09 مايو 2019 05:00 ص
مليشيات الحوثى تنفذ حملة اختطافات ونهب للممتلكات فى قرى إب اليمنية ميليشيا الحوثى
أ ش أ
إضافة تعليق

شنت مليشيات الحوثى الانقلابية حملة اختطافات ونهب للممتلكات فى قرى العود بمحافظة إب اليمنية.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر يمنية محلية قولها إن عددا من مسلحى مليشيات الحوثى الانقلابية اقتحموا قرية صناع وقرى أخرى فى مناطق العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب.
وأضافت المصادر أن الحوثيين اقتحموا منازل مواطنين ونهبوا ممتلكاتهم وعددا من السيارات وتسببوا بحالة من الهلع والرعب بين النساء والاطفال.
وبحسب المصادر، فإن العناصر الحوثية اختطفت عددا من المواطنين فى قرية صناع جبل العود واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ويمارس الحوثيون انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة منذ احتلالهم لمحافظة إب منتصف أكتوبر 2014، والتي بلغت أكثر من 7 آلاف انتهاك وجريمة، بحسب تقارير محلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء اليمن يستنكر الصمت الأممى حيال استخدام الحوثى للورقة الإنسانية

مصدر يمنى: مقتل وإصابة 170 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى معارك جنوب البلاد

رمضان فى اليمن.. الحصار الحوثى يسرق بهجة الشهر الكريم فى عاصمتها الثقافية..والأزمة الاقتصادية تخنق اليمنيين بصعناء.. و لرمضان فى "عدن" شكل تانى.. 200 مليون دولار مساعدات سعودية وإماراتية والحوثى يمنع دخولها

غارات للتحالف على تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية شرق صعدة

اليمن

ميليشيا الحوثى

محافظة إب اليمنية

مناطق العود

أخبار العرب

عرب وعالم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة