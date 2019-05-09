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ملتقى الفكر الإسلامى وجهود الدعوة فى شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 مايو 2019 11:08 ص
ملتقى الفكر الإسلامى وجهود الدعوة فى شهر رمضان.. اعرف التفاصيل وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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ملتقى الفكر الإسلامى يعتبر علامة بارزة من علامات رمضان البارزة فى مصر, وهناك من يأتى إليه من مختلف المحافظات، وهناك من يتابعون الحراك الثقافى والفكرى فيه داخل مصر وخارجها، واستمرارًا لما تقوم به الوزارة من نشر الفكر الوسطى المستنير.

وقد تم افتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب بالأمس فى ساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) الذى تصل فيه نسبة الخصم إلى أكثر من 60% ؛ لأن الهدف ليس ربحيًّا، وإنما الهدف الأول والأساس هو نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة التى تسهم فى بناء الشخصية الوطنية المصرية وتنمية الوازع الوطنى، ونشر ثقافة التنوع بين أبناء المجتمع.

الملتقى الفكرى سيناقش قضايا ثقافية ووطنية والتى من أهمها ثقافة الترشيد، وقضايا متنوعة تطرح خلال فعاليات الملتقى، التى ستقدم بدورها زادًا علميًّا وثقافيًّا لمختلف فئات المجتمع.

 

 


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وزاره الاوقاف

ملتقى الفكر الاسلامى

شهر رمضان

معرض الاوقاف

الثقافة الاسلامية

مسجد الحسين

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