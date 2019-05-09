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مقتل 3 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب ليبيا

الخميس، 09 مايو 2019 01:05 م
مقتل 3 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب ليبيا الجيش الليبى
رويترز
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قتل 3 أشخاص بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "داعش"، على بلدة جنوبى ليبيا، اليوم الخميس.

وأفاد مراسلنا فى ليبيا بأن قوات "الجيش الوطنى الليبى" تتصدى لهجوم المسلحين، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 أشخاص من سكان البلدة شاركوا فى صد الهجوم.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أمس الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الجيش الوطنى الليبي" والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى فى شارع الخلاطات ومنطقة الكحيلى بعين زارة وفى منطقة خلة الفرجان، جنوبى طرابلس.

 

 


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