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مقتل 15 مُسلحًا من طالبان وإصابة 8 فى اشتباكات غرب أفغانستان

الخميس، 09 مايو 2019 03:01 م
مقتل 15 مُسلحًا من طالبان وإصابة 8 فى اشتباكات غرب أفغانستان الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أكدت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الخميس، مقتل 15 مُسلحًا من طالبان وإصابة 8 آخرين خلال اشتباك مع القوات المُسلحة الأفغانية فى إقليم هرات بغرب أفغانستان.

 

وذكرت المصادرـ فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية: أن الاشتباكات بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية وقعت فى حى "فارسي" أحد أحياء إقليم هرات الغربي..موضحة بقولها: "لقد وقعت العديد من الاشتباكات بين القوات الأفغانية وقوات طالبان، مما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا وإصابة 8 آخرين".

 


من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، والتى من بينها حركة طالبان المُسلحة، على تلك الأنباء حتى الآن.


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