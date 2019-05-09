مصرف المحسمة مشروع قومى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن مشروع مصرف المحسمة يعتبر من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ويأتى ضمن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لمواجهه النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات.



وأضافت وزارة الموارد المائية والرى أنها تعمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية طبقا للجدول الزمنى الموزع لتحقيق التنمية المستدامة ، موجه بالعمل على سرعة إنجاز الأعمال المخطط لها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تسليم المشروع طبقا للجدول الزمنى للتنفيذ.



وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يهدف لإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف التي سيتم نقلها عبر السحاره من غرب قناة السويس لرى أراضى سيناء بزمام تقريبي (60 ألف فدان بتصرف حوالى 1مليون متر مكعب / يوم ) ، مشيرة إلى أن الأعمال الخاصة بنقل مياه مصرف المحسمة تتضمن إنشاء (قنطرة حجز – قنطرة فم- اعمال ترابية – إنشاء وتوسيع مصارف - سحارة - محطات رفع) بتكلفة إجمالية حوالى (1.7 مليار جنيه) وكذلك إنشاء محطة معالجة بتكلفة 1.8 مليار جنيه.



الجدير بالذكر أن نسبة إنجاز الأعمال بالمشروع قد بلغت حوالى 95%.