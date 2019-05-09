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مصادر كنسية: البابا تواضروس يسافر ألمانيا السبت المقبل فى زيارة رعوية وعلاجية

الخميس، 09 مايو 2019 02:00 ص
مصادر كنسية: البابا تواضروس يسافر ألمانيا السبت المقبل فى زيارة رعوية وعلاجية البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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كشفت مصادر كنسية، عن عزم البابا تواضروس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية السفر إلى ألمانيا فى الحادى عشر من مايو الجارى، وذلك فى زيارة رعوية وعلاجية ضمن برنامج الرحلات الباباوية الخارجية التى تبدأ فى الفترة ما بين عيدى القيامة والعنصرة من كل عام.

وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن البابا تواضروس يلتقى طبيبه الألمانى الذى أجرى له جراحة حقن الظهر العام الماضى للاطمئنان على حالته الصحية ثم يدشن كنيسة قبطية جديدة بألمانيا ويلتقى شعب الكنيسة هناك.

كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية، حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك، والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية.

 

 


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