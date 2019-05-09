مسئول إيرانى: العقوبات الأمريكية على المعادن تخالف الأعراف الدولية

لندن(رويترز)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية على المعادن الإيرانية تخالف الأعراف الدولية، وحذر من أن واشنطن ستتحمل المسؤولية عن خسائر طهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن عباس موسوى قوله "هذا الإجراء الأمريكى يخالف الالتزامات الدولية لهذا النظام... إنه يخالف الأعراف الدولية.. الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن الخسائر (التى تتكبدها إيران)".

وفرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأربعاء عقوبات جديدة على إيران تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.