مزارع يهشم رأس جاره فى الحائط بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تسببت خلافات الجيرة فى قيام مزارع بالإمساك برأس جاره "فران" وضربها بالحائط، ولم يتركه إلا وسط بركة من الدماء، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ المركزى فى حالة سيئة وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ إشارة من المستشفى بوصول "سمير .ح . م" 49 سنة فران مصاب بإصابات خطيرة بالرأس وحالة سيئة.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وأكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"سعيد م ا" 38 سنة مزارع بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب ورطم رأسه بحائط محدثاً إصابته المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وتبين إصابته بسحجة باليد اليمنى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10992 جنح مركز طوخ لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.

وعلى صعيد آخر، كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض حوادث خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بشوارع مدينة الخانكة، حيث تبين أن وراء هذه الحوادث عاطلين كونا عصابة لهذا الغرض، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البلاغات قد انهالت من المواطنين علي العقيد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة أثناء سيرهم بالطريق من قبل مجهولين.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية الذي أمر بسرعة ضبط الجناة وتمكن العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة من كشف غموض تلك الحوادث، وتبين أن وراءها "أحمد . م . أ" 35 سنة عاطل و"محمد . ش. أ" 33 سنة عاطل والذين ضبطا حال قيامهما بسرقة هاتف خلوى من المدعو "محمد ز خ" 21 سنة عامل ومقيم عزبة الشيخ أبو عمر مستقلين دراجة نارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية قيادة الأول واعترفوا بأنهم وراء حوادث السرقة وتولت النيابة التحقيق .