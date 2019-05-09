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مرور أسوان ترصد 571 مخالفة وتضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة

الخميس، 09 مايو 2019 11:42 ص
مرور أسوان ترصد 571 مخالفة وتضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة حملات أمنية - صورة أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، من قوات الأمن بأسوان.
 
 
وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان،
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 571 مخالفة مرورية متنوعة تم ضبط 6 مركبات توك توك بدون ترخيص،  وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.
 
 
كما تضمنت الجهود عن تحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 74 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 79 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفات متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة للتحقيق.  
 

 


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