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مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة القيادة برخصة منتهية فى قانون المرور

الخميس، 09 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة القيادة برخصة منتهية فى قانون المرور المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 

- القيادة برخصة منتهية على الطرق

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- عدم استخدام خوذة الرأس لقائدى ومستقلى الدراجات النارية

وأقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بوضع تلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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