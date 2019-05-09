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محلل: المؤشر الرئيسى للبورصة يستهدف مستوى 14 ألف نقطة الفترة المقبلة

الخميس، 09 مايو 2019 05:00 ص
محلل: المؤشر الرئيسى للبورصة يستهدف مستوى 14 ألف نقطة الفترة المقبلة أدهم جمال الدين
كتب هانى الحوتى
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قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، استمر بالتراجع خلال تداولات أمس الأربعاء، بعد صعود غير حقيقى للمؤشر الثلاثينى خلال جلسة الثلاثاء، والذى سيطر خلاله سهم البنك التجارى الدولى على تحرك المؤشر صعوداً نظراً لوزنه النسبى المرتفع مع تراجع العديد من الأسهم.
 
وأضاف جمال الدين، لـ"اليوم السابع"، أن المتعاملين أصابهم حالة من الخوف بعد التراجعات القوية بالأسهم، والتى دفعت العديد منها لاختراق دعوماً هامة، تأتى التراجعات التى منى بها المؤشر خلال الأسبوع الجارى بسبب اقتراب تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغه بواقع 1.75 فى الألف قبل أن يتم وقفها، متابعاً تعتبر المستهدفات الحالية للمؤشر 14000 و13600 نقطة، والارتفاعات تعتبر تصحيحية إلى أن يثبت العكس.
 

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