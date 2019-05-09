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محافظ سوهاج: تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة مجمع إستهلاكى بمدينة جهينة

الخميس، 09 مايو 2019 11:55 ص
محافظ سوهاج: تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة مجمع إستهلاكى بمدينة جهينة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن تخصيص قطعة أرض من أملاك دولة بمساحة 2000 متر مربع بمدينة جهينة، لإقامة مجمع إستهلاكى عليها، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2019، وبناء على الطلب المقدم من المحافظة، وذلك لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لـ " الشركة القابضة للصناعات الغذائية ".
 
وقال المحافظ فى بيان له: "أننا حريصون على إقامة المزيد من المجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن إقامة المعارض للسلع التموينية والغذائية بجميع قرى ومراكز سوهاج المختلفة، لتلبية كافة متطلبات الأسرة السوهاجية، ومحاربة الغلاء، والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين "، مشيراً إلى إقامة 15 معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتقدم خدماتها لأهالى سوهاج طوال الشهر الكريم .
 
وكلف محافظ سوهاج، الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتاً إلى أن قرارات تخصيص الأراضى تأتى للنفع العام، ولمصلحة المواطنين، وتخدم خطط التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة.
 
 

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