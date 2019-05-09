محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز شباب القابوطى للتحقيق

أحال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مدير مركز شباب القابوطى بحى الضواحى للتحقيق بسبب تدهور الملاعب والمنشآت وتعين مديرا جديدا لتطويرها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمركز حيث شاهد الحالة المتردية للملاعب والمنشآت التى تؤدى إلى عزوف شباب الحى لممارسة أوجه الأنشطة الرياضية بالمركز الذى يعانى الإهمال.

ومن جانبه، وجه المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، البدء فى تطوير الملاعب والمنشآت لتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والترفيهية للشباب خلال المرحلة المقبلة.