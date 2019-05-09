محافظ الوادى الجديد يوجه باستكمال تطوير الشوارع الترابية بالخارجة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستكمال تطوير الشوارع الترابية الفرعية بمنطقة خلف المعهد الديني بمدينة الخارجة بوضع بلاطات خرسانية هليكوبتر لتسهيل حركة السير والمرور للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وشدد الزملوط بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال قبل نهاية شهر رمضان الجارى، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطة الدولة بتطوير المناطق العشوائية غير الأمنه وإعادة التنسيق الحضاري للأحياء والمناطق القديمة .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال التطوير التي تمت بالمنطقة ، حيث وجه أيضا بعدم انتظار ومرور السيارات بهذه الشوارع نهائياً نظرا لضيقها، ووضع قوائم حديدية متحركة يتم نزعها فقط أثناء مرور سيارات الإسعاف والحماية المدنية .