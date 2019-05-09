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محافظ القليوبية يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الخميس، 09 مايو 2019 05:22 م
محافظ القليوبية يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية جانب من الاجتماع
القليوبية- إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع تنسيقيا لمتابعة وبحث استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، للوقوف على استعدادات المحافظة للامتحانات، وذلك في حضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني، ونائب مدير أمن القليوبية ومسئولي الكهرباء والمستشار العسكري.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

 وأوضح وكيل الوزارة التربية والتعليم، أن خطة الاستعدادات تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.

 

 

 


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