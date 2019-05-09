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محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال رصف الطرق وشن حملات إزالة الإشغالات

الخميس، 09 مايو 2019 10:08 م
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال رصف الطرق وشن حملات إزالة الإشغالات جولة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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طالب الدكتور عبد العزيز قنصوه  ، محافظ الإسكندرية ، المسئولين التنفيذيين ، بضرورة تكثيف أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المدينة ، فضلا عن تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومعاقبة وتغريم المخالفين في الحال ، مشددا على أنه سيقوم بجولات مرورية مفاجئة لمتابعة الأعمال خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقرب قدوم موسم الأعياد والصيف وقدوم الملايين من زائري ومحبي الإسكندرية .

جاء ذلك خلال الجولة المرورية ، التي قام بها محافظ الإسكندرية بشوارع حي المنتزة أول بمناطق عزبة محسن والسيوف وشارع جميلة بوحريد والعوايد ، لمتابعة أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله ورفع كفاءة وتطوير الطرق ، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ورئيس حي المنتزة أول ومسئولي الطرق .

من جهه أخرى كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية ، اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة ، لمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيلها ، ورفع الإشغالات ، وذلك بالشوارع الرئيسية والفرعية  ، خاصة في المداخل الرئيسية للمدينة ، والتي تتحمل كثافات مرورية عالية ، مع قرب قدوم موسم الصيف .

وفي هذا الصدد قام اللواء حمدي الحشاش ، بجولة مرورية لمتابعة أعمال الرصف وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور والمارة ، حيث قام بمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدخل الإسكندرية الزراعي ورفع كفاءة الطريق الدائري ، والمرور على منطقة شدس بحي شرق لمتابعة اعمال إزالة ورفع جميع الإشغالات بها وإنارة الطرق وأعمال النظافة .

على الصعيد ذاته تابع سكرتير عام مساعد الإسكندرية أعمال تطوير وتوسعة ورصف ورفع كفاءة الطرق والإنارة التي تتم بمركز ومدينة برج العرب بطرق السادات وجمال عبد الناصر ونجع العرب ، فضلا عن متابعة أعمال التطوير الجارية بالعامرية ثان بحديقة الهوارية ورفع كفاءة طريق مطار برج العرب ودهان البلدورات ورفع المخلفات والأتربة بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق .

 

 


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