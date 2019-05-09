محافظة شمال سيناء تعلن أسماء المقبولين للترشح للغرفة التجارية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، أسماء المقبولين الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في شمال سيناء للدورة من 2019 حتى 2023 .

وتم إعلان أسماء 17 مرشحا وهم إبراهيم عامر شعبان، وإسلام ناصر عايش خطابى، وأنور أحمد محمد الفالوجى، وتيسير فايز أحمد شاكر، وحسام الدين السعيد يوسف أبو الخير، وسالم اجميعان سالم، وسعيد خليل راشد أبو حمده، ‏وشعيب محى الدين سليمان، وطارق هريدى عبد الغنى، وعبد العزيز مطر إسماعيل سالم، وعبد الله قنديل بدوى حمدان، وعدلي مريزيق إبراهيم سليمان، ومحمد رمضان خليل خليل، ومحمد عبد الرؤوف عبد الله عبد الرحمن شراب، ومحمد ناصح محمد خليل، وممدوح إسماعيل سليمان البيك، وناصر محمد مسلم عابد ابوعكر .