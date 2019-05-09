محافظة أسوان :توزيع ٤ آلاف شنطة رمضانية و٤٥ طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا

أسوان ندى سليم

أكد الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأن تم توريد 4 ألاف شنطة رمضانية تضم بعض السلع الأساسية لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً داخل الأحياء السكنية والقرى والمناطق النائية، وذلك من خلال برنامج زمنى يستهدف هذه المناطق، في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

و أوضح الأحمدى الوكيل وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بأن هناك تنسيق بين المديرية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإَضافة إلى جميعات تحفيظ القرآن، لدعم الأسر الاكثر احتياجا، موضحاً بأنه جارى توزيع ألف كرتونة تضم مواد غذائية بجانب 45 طن لحوم مجمدة من خلال برنامج زمنى وتوزيع على المناطق المستهدفة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع المنتشرة فى القرى والمدن والمناطق النائية .

ومن جانبه أشاد أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالتكافل والتكاتف المجتمعى بين الوزارات والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الإحتياجات من السلع الأساسية والغذائية للأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وهو الذى يؤكد على حرص أبناء المحافظة للسعى نحو العمل الخيرى البناء وروح التلاحم التى تسود بين الجميع.