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الخميس، 09 مايو 2019 11:44 م
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مجهولون يطلقون الرصاص على عضو بالكونجرس الأرجنتينى ومستشاره الخاص

الخميس، 09 مايو 2019 11:22 م
مجهولون يطلقون الرصاص على عضو بالكونجرس الأرجنتينى ومستشاره الخاص ملثمون
بيونس آيرس "أ ش أ"
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أطلق مسلحون مجهولون النار اليوم الخميس على هيكتور اوليفريس عضو الكونجرس الأرجنتيني ومستشاره الخاص ميجيل يادون في هجوم ذكرت السلطات الأمنية أنه تم تنفيذه على غرار أسلوب عصابات المافيا الإجرامية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته باللغة الإنجليزية أن الهجوم - الذى وقع فى بيونس آيرس أسفر عن وفاة المستشار الخاص في الحال، فيما أصيب عضو الكونجرس بجراح وصفت بأنها "خطيرة"، حيث يخضع فى الوقت الراهن لعملية جراحية بأحد مستشفيات العاصمة الأرجنتينية.

وأكدت وزيرة الأمن الأرجنتينية باترشيا بولريتش - فى مؤتمر صحفى - أن مستشار عضو الكونجرس كان الهدف - فيما يبدو - من هذا الهجوم، وأن التحقيقات سجلت تقدما ملحوظا على طريق الوصول إلى الجناة.

 

 


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