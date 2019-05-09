ماكرون: على إيران الالتزام بالاتفاق النووى

باريس (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووى، وأضاف ماكرون - فى تصريح لقناة العربية الحدث، إن الاتفاق النووى تشوبه ثغرات ويجب استكماله.

وتابع أنه يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، مطالبا إيران بضرورة تجنب التصعيد.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى عن قلقها من موقف إيران إزاء الاتفاق النووى.

واعتبرت موجرينى الاتفاق النووى مصلحة أمنية لأوروبا والمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، عن عقوبات جديدة ضد "صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية" لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم "تغير (طهران) جذريا سلوكها".

وقال ترامب إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقى الدول من عواقب السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.