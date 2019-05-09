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لو بتستثمر فى البورصة.. إزاى تتجنب الخسائر الحالية؟

الخميس، 09 مايو 2019 01:00 ص
لو بتستثمر فى البورصة.. إزاى تتجنب الخسائر الحالية؟ البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعانى المتعاملون بالبورصة المصرية، من التراجع الكبير فى أسعار الأسهم مما يؤدى إلى تحقيقهم خسائر سوقية بالمليارات، ولتجنب تلك الخسائر خلال المرحلة الحالية، يعرض أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين 5 نصائح للمسثمرين بسوق المال.
 
وفقد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" عدد 854 نقطة، وخسر رأس المال السوقى نحو 43 مليار جنيه خلال الـ4 جلسات الماضية.  

 


يرى أحمد شحاتة أن هناك 3 نصائح للمستثمرين بالبورصة بصفة عامة، وهى:

1- عدم التعامل بالشراء الهامشى فى أوقات تراجع البورصة؛ وذلك خوفاً من احتمال مضاعفة الخسائر، والبيع الاضطرارى للأوراق المالية "المارجن كول"، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع الحاد خلال جلسة الأربعاء.
 
2- تفعيل أمر وقف الخسائر؛ وهو أمر تضعه على منصة تداول الأسهم من أجل بيع تلك الأوراق المالية عندما يصل سعرها حد معين من الخسارة لا ترغب فى تجاوزه.
 
3- عدم الحصول على توصيات أو نصائح للاستثمار بالبورصة من مواقع التواصل الاجتماعى أو شخصيات غير محترفين، لأن الاستثمار فى البورصة يتطلب المعرفة بقواعد الاستثمار بسوق المال، وطبيعة الاستثمار بها.
 
 
ويرى شحاتة، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، نتيجة الوزن الكبير لسهم البنك التجارى الدولى، فإنه لا يعبر عن أداء الأسهم، بدليل أنه رغم خسارة المؤشر 1100 نقطة من عند أعلى مستوى وصل له منذ 3 شهور إلا أن سعر سهم البنك التجارى عند 75 جنيها – وهى أعلى نقطة وصل لها - فى حين أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفضت أسعار أسهمه إلى أقل سعر منذ 23 شهراً، ولذا أتوقع أن تفتح البورصة خلال جلسة تداول اليوم الخميس عند تراجع، ثم تعاود الارتداد مرة أخرى، وينصح المستثمرين فى الوقت الحالى:
 
1- عدم متابعة أداء المؤشر الرئيسى للبورصة، لأن صعود الأسهم انتقائى ولا يعبر عن أداء محفظة الأسهم للمستثمرين.
 
2- استغلال ارتداد البورصة المؤقت فى تعديل المستثمرين مراكزهم وتخفيف محفظتها واستغلال الارتداد للمتاجرة السريعة، خاصة أنه ستكون هناك موجات بيعية خلال الفترة المقبلة.
 

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