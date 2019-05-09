لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى تستدعى نجل ترامب لاستجوابه

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قال موقع (أكسيوس الإخبارى) الأمريكى، مساء الأربعاء إن دونالد ترامب الإبن استُدعى للمثول أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، التى يرأسها جمهوريون، فى تصعيد غير متوقَع للتوترات بين الكونجرس وعائلة الرئيس الأمريكى.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة القول إن استدعاء نجل الرئيس الأمريكي جاء لاستجوابه بشأن شهادة أدلى بها في وقت سابق أمام المجلس فيما يتعلق بالتحقيقات حول التدخلات الروسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحول بُرجٍ محتمَل يحمل اسم ترامب في موسكو.

وكان ترامب الابن أكد عدم معرفته إلا القليل جدا عن أمر هذا البُرج، قائلا إن المشروع كان في عُهدة محامي ترامب السابق مايكل كوهين.

وأفادت تقارير بأن كوهين أودِع سجنا فيدراليا يوم /الاثنين/ الماضي لقضاء 3 سنوات بعد إدانته بتهمة الاحتيال والكذب على الكونجرس.

وكان رودي جولياني، كبير محاميّ الرئيس الأمريكي قد قال، في وقت سابق، إن ترامب سعى لإبرام اتفاق لإقامة برج يحمل اسمه في موسكو طوال عام 2016، مما أثار تساؤلات في الكونجرس حول علاقات محتملة بين الرئيس وروسيا.

وأضاف جولياني أن ترامب ربما سعى لإقامة المشروع وأجرى مناقشات بشأنه مع محاميه السابق كوهين حتى أواخر أكتوبر أو نوفمبر 2016 عندما كان ترامب يقترب من الفوز في الانتخابات على الديمقراطية هيلاري كلينتون.