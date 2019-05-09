كيف تحصل على رقم جلوسك فى امتحانات الثانوية العامة 2019

كتب محمود طه حسين

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، باتت جاهزة للتوزيع على الطلبة فى المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، يوم السبت المقبل.

"اليوم السابع" يستعرض أهم الخطوات لحصول الطالب على رقم الجلوس فى السطور التالية:-

1ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

http://moe.gov.eg

2ـ الضغط على "مركز المعلومات - وزارة التربية والتعليم" سيظهر لك لينك"

http://emis.gov.eg/

3ـ الدخول على أيقونة بواية الثانوية العامة.

4ـ الطالب سوف يحصل على رقم الجلوس من خلال الكود الخاص به.

5ـ دخول الطالب للحصول على رقم الجلوس يمكنه من معرفة اسم لجنة الامتحان والمواد التى يمتحنها.

6ـ يمكن للطالب التوجه إلى المدرسة التابع لها للحصول على رقم الجلوس.

7ـ رقم الجلوس يحصل عليه الطالب مجانا دون أى مقابل مادى.

8ـ رقم الجلوس ومعرفة اللجنة تساعد الطالب على الذهاب للمدرسة التى يؤدى فيها الامتحان مباشرة

9ـ حال فقد الطالب للرقم الجلوس يمكنه استخراج بدل فاقد مقابل تسديد مبلغ 30 جنيهًا للجنة النظام والمراقبة.