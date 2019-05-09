قناة كولومبية عن مقبرة سقارة: اكتشافات أثرية لا تصدق وتثير دهشة العالم

كتبت فاطمة شوقى

أبرزت قناة "تى 13" الكولومبية، خبر اكتشاف مقبرة فرعونية فى منطقة سقارة، والتى تعود إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد، منذ ما يقرب من 4400 عاما، واصفة تلك الاكتشافات بأنها تثير دهشة العالم.

وقالت القناة على موقعها الإلكترونى، إن هناك العديد من الاكشافات الآثرية التى لا تصدق فى مصر، والتى كان آخرها مقبرة سقارة، والأكثر دهشة أن العلماء أكدوا أنه لا يزال من الضرورى مواصلة الحفر فى تلك المنطقة بشكل خاص، والتى من المتوقع ان تشهد اكتشافات جديدة.

وأوضحت القناة أن تلك المقبرة الفرعونية تحمل ألوان نقوشها زاهية مما تثير دهشة عشاق الآثار المصرية القديمة حول العالم، وتعود لشخص يدعى "خيوى"، كان يشغل منصب النبيل لدى الملك، فى أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.