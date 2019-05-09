فيديو جراف.. المستندات المطلوبة للتقديم فى المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها الرسمى.
"اليوم السابع" يقدم فى 8 خطوات المستندات المطلوبة أثناء عملية ملء بيانات التقدم.
1ـ شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار
2ـ بطاقة الرقم القومى لولى الأمر "سارية"
3ـ إثبات محل الإقامة بتاريخ سابق عن إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر
4ـ دفع مقدم المصروفات بنسبة (10%) من قيمتها
5ـ تسدد على الحساب الموحد للمدارس
6ـ لا يحق ولى الأمر استرداد مقدم المصروفات بعد سدادها
7ـ التوقيع على إقرار ولى الأمر
8ـ فى حالة مخالفة بنود الإقرار لا يتم قبول الطفل
9 - ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات
التربية والتعليم،المدارس اليابانية،موعد التقدم للمدارس
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