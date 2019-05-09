فيديو.. تعرف على جهود الاجهزة الأمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

كما نجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، فى ضبط " 194 قطعة سلاح نارى، 227 قضية مخدرات، 49 متهم مطلوبين فى قضايا متنوعة، 33 مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، 270 دراجة نارية مخالفة، 25511 مخالفة مرورية، 1414 مخالفة مرافق، 33 قضية مصنفات وتنفيذ 75965 حكم قضائى متنوع".