فيديو.. السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج"

كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات والزامهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه قيمة التلفيات، وبراءة متهم، وذلك فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عماروسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.