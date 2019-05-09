video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج"

الخميس، 09 مايو 2019 01:28 م
فيديو.. السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب
إضافة تعليق
قضت  محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات والزامهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه قيمة التلفيات، وبراءة متهم، وذلك فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى".
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عماروسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .
 
 
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

9 مايو.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "أحداث مدينة الإنتاج"

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لـ 1 أبريل

الجنايات تقضى بالبراءة لمتهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج"

احداث مدينة الانتاج الاعلامى

المستشار معتز خفاجى

محاكم مصر

اخبار الحوادث

حوادث

الحوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة