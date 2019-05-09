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ظريف: على الاتحاد الأوروبي دعم الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات الاقتصادية مع طهران

الخميس، 09 مايو 2019 08:00 م
ظريف: على الاتحاد الأوروبي دعم الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات الاقتصادية مع طهران جواد ظريف
(رويترز)
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن على دول الاتحاد الأوروبي التقيد بالتزاماتها في الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية وتطبيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الأمريكية.

 

جاء تعليق ظريف ردا على بيان للاتحاد الأوروبي طالب فيه طهران بمواصلة الالتزام بالاتفاق.

 

وقال الوزير على حسابه على تويتر "بدلا من المطالبة بأن تلتزم إيران من جانب واحد باتفاق متعدد الأطراف، ينبغي للاتحاد الأوروبي التقيد بالتزاماتها- ومنها تطبيع العلاقات الاقتصادية".

 

وعبرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن رغبتها في الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران ورفضت "إنذارات" طهران بعدما قلصت الجمهورية الإسلامية التزامها بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وهددت باتخاذ خطوات قد تمثل انتهاكا للاتفاق.

 

 


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