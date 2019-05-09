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طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الخميس، 09 مايو 2019 10:29 ص
طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، وتنشط على البحر الأحمر و خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.


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