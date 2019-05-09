طرق الوادى الجديد: تنفيذ 90 % من ازدواج طريق "الخارجة – أسيوط"

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت المهندسة ميرفت شحاتة، وكيل وزارة النقل ومدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد دراسة لازدواج طريق "الخارجة – أسيوط" بطول 30 كم.

وأكدت أن الدراسة تستهدف استكمال مشروع ازدواج الطريق والذي تنفذه الوزارة على مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بمشروع تطوير ورفع كفاءة من الكيلو صفر وحتى الكيلو 30، بينما بدأت الوزارة ازدواج الطريق من منطقة الكيلو 14 وحتى الكيلو 30، وجري تنفيذ 90 % من مشروع الازدواج والذي يتكلف 80 مليون جنيه، فيما تنتهي أعمال الازدواج في 30 يونيو المقبل.

وأضافت، أن الدراسة الجديدة تشمل تنفيذ المرحلة الثانية وهي ازدواج 30 كم إضافية تبدأ من الكيلو 30 وحتي منطقة الكيلو 60 من الطريق، مع توسعة الحارة المرورية للطريق، وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.