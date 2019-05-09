video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحلقة الثالثة..

"ضد مجهول"..اغتيال أم انتحار.. كيف مات مؤسس الحرس الجمهورى الليثى ناصف؟

الخميس، 09 مايو 2019 09:00 م
"ضد مجهول"..اغتيال أم انتحار.. كيف مات مؤسس الحرس الجمهورى الليثى ناصف؟ الليثى ناصف
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

فى عالم " الجريمة" لا يوجد شىء كامل نظرية ثابتة لا تتحرق بمرور الزمان، ولكن هناك دائمًا شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

1

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

 

وفى الحلقة الثالثة نروى قصة اغتيال اللواء " الليثى ناصف"

 

اللواء الليثى ناصف مؤسس سلاح الحرس الجمهورى فى مصر، وقائده فى عهدى عبد الناصر والسادات، والذى تم اغتياله فى 24 أغسطس عام 1973 بشقة تابعة لمؤسسة الرئاسة بلندن.

3

ولد اللواء الليثى ناصف، عام 1922 وتخرّج من الكلية الحربية عام 1940، وتزوج فى بداية الخمسينيات من امرأة ترجع أصولها تركية وانجب منها ابنتيه "منى وهدي" تيمناً بابنتى الرئيس ناصر، وبعدها تقلد الليثى عدة مناصب فى الجيش إلى أن اختاره عبد الناصر لتأسيس سلاح "الحرس الجمهوري" وقيادته تقديراً لثقته به، وبالفعل أسس "الليثي" سلاح الحرس الجمهوري.


اللواء الليثى ناصف مع الرئيس السادات

بعد وفاة "جمال عبد الناصر"، تولى الرئيس السادات الحكم لكنه لم يستغنى عن خدمات اللواء " الليثى ناصف" رغم أنه محسوب على عهد الرئيس السابق "عبد الناصر"، وقرر ترقيته إلى رتبة فريق وعينه مستشاراً عسكرياً له بالإضافة الى عمله كقائد للحرس الجمهورى، ثم جاء الاختبار الأصعب للواء " الليثى" بتكليفه بإعتقال على الشخصيات الناصرية أصدقاء الأمس "لليثى" ونجح قائد الحرس الجمهورى بالاختبار أنذاك واستطاع القبض على أصدقاء الأمس جميعاً.


4

بعد القبض على العناصر البارزة فى التيار الناصرى، بدأت العلاقة بين اللواء "الليثى" والرئيس "السادات" تتخذ منحدر الفشل لعد رضى قائد الحرس الجمهورى على القبض على قيادات الحزب الناصرى، وتقدم باستقالته عن قيادته للحرس الجمهورى ليعمل بوزارة الخارجية بعيدا عن الحياة السياسية.

 

سافر "الليثى" برفقة زوجته وابنتيه إلى إنجلترا لإجراء بعد الفحوصات الطبية، وسكن بشقة تابعة للمؤسسة الرئاسة فى عمارة ستيوارت تاور شرق العاصمة البريطانية لندن، وفى يوم 24 أغسطس عام 1973، استيقظ "الليثى" كعادته مبكراً، وبعد دقائق معدودة، فوجئت زوجته بضابط بريطانى يطرق الباب ليخبرها بأن زوجها ألقى بنفسه من البلكونة وأن جثته ملقاة على رصيف الشارع الآن.
 

انتهت التحقيقات التى أجرتها المباحث البريطانية، لكشف ملابسات الحادث إلى أن "الليثى" توفى نتيجة شعوره بدوار وأن ما أدى إلى سقوطه بهذا الشكل أنه طويل القامة وبالتالى يسهل سقوطه من الشرفة.
 

رغم انتهاء التحقيقات بتلك النتيجة التى قدمها الأمن البريطانى، إلا أن عائلة وأصدقاء "الليثى" لم يقتنعوا بتلك النتيجة، مؤكدين أنها حادث اغتيال مدبر.

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحلقة الثالثة.. "ضد مجهول".. قصة مقتل الموسيقار "عمر خورشيد" بالهرم

ضد مجهول.. كيف تم اغتيال العالمة سميرة موسى.. وعلاقة الموساد بالحادث

"ضد مجهول".. سرقة "زهرة الخشخاش".. كيف نجح اللص فى سرقة أغلى لوحات فان جوخ

الليثى ناصف

اغتيتال الليثى ناصف

انتحار الليثى ناصف

قائد الحرس الجمهورى فى عهد السادات

الحوادث

ضد محهول

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة