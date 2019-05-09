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الخميس، 09 مايو 2019 12:38 م
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ضبط 770 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة خلال رمضان

الخميس، 09 مايو 2019 11:38 ص
ضبط 770 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة خلال رمضان المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 770 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للإستهلاك فى حملة تموينية مكبرة بالجيزة، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لتشديد الرقابة والتصدى لحالات الغش التجارى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت إدارة مباحث التموين بالجيزة بحملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع لجنة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية، إستهدفت دائرة قسم شرطة الجيزة، وأسفرت عن ضبط سائق ومالك سيارة لبيع اللحوم  لعرضهما وبيعهما كمية من اللحوم المستوردة الغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبها تغير فى الخواص الطبيعية ، وذلك حال تواجدهما بشارع البحر الأعظم ، وبحوزتهما كمية من اللحوم المستوردة وزنت  125 كيلو جرام ، وضبط صاحب ثلاجة لحوم (بدون ترخيص) لقيامه بتجميع الماشية النافقة والمريضة وختمها بأختام مقلدة لإيهام المواطنين أنها صالحة للإستخدام ، حيث تم ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى وبها تغير فى خواصها الطبيعية ، وزنت (500 كيلو جرام ، 2 ختم مقلد لختم اللحوم "، وضبط صاحب محل جزارة – لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت  115 كيلو جرام "، وضبط صاحب محل جزارة – لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت  30 كيلو جرام.

 

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

 


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