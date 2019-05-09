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ضبط 4500 لتر سولار مدعم داخل مصنع معادن بالإسكندرية

الخميس، 09 مايو 2019 01:42 م
ضبط 4500 لتر سولار مدعم داخل مصنع معادن بالإسكندرية سولار - ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت  مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق واسفرت عن ضبط 4500 لتر سولار مدعم داخل مصنع لتشكيل المعادن بمنطقة العامرية، خالي من اشتراطات السلامة المهنية.
 
 
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة تفيد قيام المدير المسئول عن مصنع لتشكيل المعادن بمنطقة العامرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة "سولار" دون تصريح، وبدون إتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق بالمخالفة للقانون.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جرى استهداف المصنع المشار إليه، والقبض على المدير المسئول.
 
وضبط داخل المصنع 4500 لتر سولار مدعم داخل تنكات حديدية بدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها، ودون إتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق ،تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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