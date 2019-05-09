ضبط 3885 هاربا من أحكام وتحصيل 120415 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3885 هاربا من أحكام، منهم 10 محكوم عليهم فى جنايات و1155 حكم جزئى، و142 حكم مستأنف، و2538 حكم فى غرامات، و38 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 120 ألفا و415 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.