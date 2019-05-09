ضبط 3 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن ضبط عاطل، مواليد 1984، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 12,500 كيلو جرام، مبلغ مالى ، هاتف محمول.

كما أسفرت عن ضبط عاطل، مواليد 1987، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالى ، هاتف محمول.

فيما ضبط عاطل، مواليد 1992، سبق إتهامه فى قضيتين "قتل – مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان ، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.