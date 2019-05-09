video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 211 قطعة سلاح و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الخميس، 09 مايو 2019 11:52 ص
ضبط 211 قطعة سلاح و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة حائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة بجميع المحافظات.

 

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط  "211 قطعة سلاح نارى ، 220 قضية مخدرات ، 63متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ،  26مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 284 دراجة نارية مخالفة ، 24103مخالفة مرورية ، 1563مخالفة مرافق ،23 قضية مصنفات، وتنفيذ 76056حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرور أسوان ترصد 571 مخالفة وتضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة

الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

سلاح

تنفيذ الاحكام

حملات امنية

اخبار الحوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة