ضبط 211 قطعة سلاح و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة حائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة بجميع المحافظات.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط "211 قطعة سلاح نارى ، 220 قضية مخدرات ، 63متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 26مُتهَم لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 284 دراجة نارية مخالفة ، 24103مخالفة مرورية ، 1563مخالفة مرافق ،23 قضية مصنفات، وتنفيذ 76056حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.