ضبط 19 طن أغذية فاسدة ومخللات فى مصانع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، 19 طن مخللات وأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى، فى عدد من منشآت الغذائية التى تعمل بدون تراخيص "بير السلم"، وتم اتخاذ إجراءات القانونية ضدهم .

كان ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة للمرور على مصانع الأغذية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين بالمحافظة، واستمرار لجهود مديرية الشئون الصحية بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين، قام وكيل الوزارة يرافقه مراقبى ومفتشى الأغذية بالمديرية وبالإدارة الصحية بالقنايات بالمرور على مصانع المخللات، وأسفر المرور عن وجود مصنع غير مستوفى للاشتراطات الصحية، وبه خطر داهم على الصحة العامة، وقام مفتشى الحملة بضبط كميات كبيرة من المخللات بلغت 10 طن عبارة عن 100 برميل زنة كل برميل 100 كجم لحدوث تغير فى خواصها الطبيعية، وتم أخذ العينات اللازمة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع .

كما شنت إدارة الأغذية بالطب الوقائى حملات فى امكان متفرقة بالمحافط أسفرت جهودها ضبط 9 طن، 100 كجم أغذية لظهور تغير فى خواصها الطبيعية عبارة عن "7800 كجم مخللات، 1300 كجم ملح طعام، كما تم إعدام 242 كجم أغذية مختلفة فاسدة، 20 لتر مشروبات، وتم تحرير 38 محضر جنحة صحية، فيما تم سحب عدد 106 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.

وجرى مخاطبة الجهات المعنيه لإتخاذ إجراءات غلق عدد 8 منشآت غذائية من بينهم عدد 2 مصنع أغذية بديرب نجم، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة .

كما كلف وكيل الوزارة وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائى بمناظرة تقارير مرور مفتش الأغذية المسئول وأخر تاريخ مرور تم على هذا المكان، والتحقق من الإجراءات المتخذة وما إذا كانت تمت مخاطبة الجهات المعنية من عدمه، مع فحص إجراءات التراخيص مع مندوب السلامة والصحة المهنية والعرض خلال 48 ساعة.